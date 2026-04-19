PP pide al Gobierno que "escuche a los militares" ante la declaración de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo

El Partido Popular ha registrado en el Senado una moción para reclamar al Gobierno que "escuche a los militares y tenga en cuenta sus propuestas" ante la próxima declaración de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo.

En esta iniciativa, los 'populares' instan al Ejecutivo a constituir una Comisión de Trabajo Temporal que permita abordar la futura regulación de la profesión militar como profesión de riesgo desde el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y con la participación de las asociaciones profesionales acreditadas, con el objetivo de "recabar sus propuestas y garantizar que la normativa se elabore con todas las garantías", como ha afirmado el partido en un comunicado.

Según el PP, la formación aboga por "evitar que este reconocimiento se traduzca en desigualdades entre los propios profesionales". "Cualquier modificación de este calado debe contar con los militares", ha advertido la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, al tiempo que ha defendido "escuchar a los profesionales" frente a la política de "oscurantismo e imposición del Ministerio de Defensa" de Margarita Robles.

Gamarra considera "imprescindible" abrir un espacio de trabajo específico para "mantener un diálogo con los militares", en el que se evalúe el "impacto real" de la medida y se eviten posibles agravios comparativos. "Desde el PP defendemos el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo, y este reconocimiento debe ser justo y eficaz", ha aseverado la vicesecretaria.

MILITARES COMO PROFESIÓN DE RIESGO EN ESPAÑA Y EUROPA

El PP ha recordado que hace casi un año presentó en el Senado una Proposición de Ley para modificar la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de "incluir a los militares dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo".

La iniciativa, que fue aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado, llegó al Congreso, donde actualmente se encuentra "en el congelador de Armengol", como ha denunciado Gamarra, que también ha recordado que esta ley lleva "hasta 27 ampliaciones de enmiendas" en la Cámara Baja.

Además, esta es una cuestión que el PP ha llevado también al Parlamento Europeo, "impulsando una Directiva Europea" para que tanto los militares como otros profesionales como policías, funcionarios de prisiones o agentes de aduanas y fronteras sean reconocidos como profesiones de riesgo, con la posibilidad de ampliar esta misma condición para otros sectores como bomberos o emergencias.

"Proteger y cuidar a quienes nos protegen y cuidan es una obligación que tenemos los políticos", ha afirmado Gamarra, "en línea con la defensa de más medios y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el PP lleva reivindicando durante mucho tiempo, máxime ante un escenario de incremento de la inversión en el ámbito de defensa", ha matizado el partido.