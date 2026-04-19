El presidente de Irán recuerda a Trump que no puede privar al país de su derecho a desarrollar energía nuclear

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recordado este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el mandatario norteamericano no está capacitado en modo alguno para privar al país de su "derecho" a desarrollar la energía nuclear, uno de los puntos más difíciles de resolver en las delicadas negociaciones en curso entre ambos países para poner fin a la guerra.

"Trump dice que Irán no debería usar sus derechos nucleares, pero ¿por qué delito?", ha declarado el presidente iraní durante una visita al Ministerio de Deportes, en comentarios a la agencia semioficial iraní ISNA. "¿Cómo es posible que sea capaz de privar a una nación de sus derechos legales?", ha añadido.

La cuestión nuclear iraní se remonta años. En 2015, Irán firmó un histórico acuerdo internacional por el que se comprometía a garantizar las constantes dudas sobre la naturaleza pacífica de su programa a cambio de su reincorporación a los mercados internacionales.

Trump se fue del acuerdo tres años después y, en lo que concierne a este conflicto, Estados Unidos e Israel comenzaron el ataque a Teherán del pasado 28 de febrero con el argumento recurrente (como ya ocurrió en sus bombardeos del verano pasado) de que el país estaba cerca de fabricar una bomba atómica.

Tras dirigirse a Trump, Pezeshkian ha llamado a la población a mantenerse firme ante "un enemigo sanguinario y salvaje" pero siempre dejando claro que la respuesta de Irán a los ataques, que también dirigió contra posiciones estadounidenses en los países de la región, siempre debe caracterizarse como un acto de defensa propia.

"Tenemos que gestionar el ambiente de tal forma que no dé la impresión de que estamos incitando a la guerra. Nos estamos defendiendo", ha declarado.