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Lanzan una nueva marcha republicana en junio con un manifiesto que asocia la monarquía con "la guerra y el militarismo"

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Varios colectivos sociales impulsan una nueva marcha republicana para el próximo 13 de junio en Madrid, bajo el lema 'La monarquía es la guerra. República para la paz' y con un manifiesto que asocia la corona al militarismo.

Los convocantes han optado para la edición de este año aludir a los conflictos bélicos que se suceden a nivel internacional, en línea con la marcha anterior que también mostraba su apoyo al pueblo palestino y reclamaba la paz en Gaza.

En esta ocasión la tercera marcha republicana se decanta por un mensaje "antibelicista" y alerta del "avance del fascismo y los autoritarismos en todo el mundo". Es más, presenta el sistema republicano como la receta frente a estas amenazas.

El manifiesto vinculado a la manifestación critica que la Constitución mantiene la "invilabilidad" del Rey y denuncia que la monarquía "conserva un modelo antidemocrático, patriarcal y militarista que no representa la sociedad diversa, igualitaria y pacífica que se aspira a construir".

SALIR DE LA OTAN, OTRO OBJETIVO

Aparte, el texto expresa su respaldo al 'No a la guerra' y exige la salida inmediata de España de la OTAN, además de reivindicar que una república del siglo XXI debe ser garante de la "convivencia, la cooperación y la amistad entre los pueblos", además de concitar otro moldeo económico y social.

"Necesitamos una República que instaure una democracia plena, integra, transparente, laica y participativa, y que frente al avance del fascismo afiance las libertades civiles y los derechos políticos de la ciudadanía", apostilla el manifiesto de esta marcha contra la corona.

Por último, aseveran que "la contradicción entre monarquía y democracia es insalvable" y que la salida a la crisis de legitimidad del actual modelo de Jefatura del Estado solo puede venir de una nueva república.

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