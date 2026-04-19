Rusia reconoce ataque contra sistema energético ucraniano y fabricas de drones

Moscú, 19 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la última jornada la infraestructura energética ucraniana, producciones y lanzaderas de drones, y emplazamientos del Ejército ucraniano con drones, misiles y artillería, según informó este domingo el Ministerio de Defensa ruso.

"La aviación táctica, las fuerzas de drones, misiles y artillería de las Fuerzas Armadas rusas golpearon instalaciones de infraestructura energética ucraniana utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el mando militar ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Además, Defensa indicó que fueron atacadas "empresas de producción y plataformas de lanzamiento de drones de largo alcance, así como emplazamientos temporales de militares ucranianos y mercenarios extranjeros en 142 distritos".

Según el mando castrense ruso todos los objetivos fueron alcanzados.

Anteriormente, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus defensas antiaéreas derribaron 203 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del sábado a este domingo.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó en su ataque nocturno un total de 236 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros modelos.

La gran mayoría de esos drones, unos 150 en total, eran drones modelo Shahed, de tecnología iraní.

Los militares ucranianos registraron 32 impactos de drones en 18 puntos del país, mientras que en otras ocho localizaciones hubo consecuencias por la caída de drones derribados, señaló el parte.EFE