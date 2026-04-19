El italiano Piergiorgio Bucci vence en el Gran Premio del LGCT México

México, 19 abr (EFE).- El jinete italiano Piergiorgio Bucci triunfó este domingo en el Gran Premio del Longines Global Champions Tour, segunda fecha del campeonato ecuestre que se realizó en el Campo Marte de Ciudad de México.

El nacido en L'Aquila hace 50 años mostró un gran control y ritmo a la monta de Pallieter vd N. Ranch en el jump-off que finalizó con un recorrido perfecto en 43.68 segundos.

El segundo lugar en la competencia de salto de 1.60 metros fue para la alemana Katrin Eckermann, ganadora en la primera fecha del Longines Global Champions Tour realizada en Miami Beach, Estados Unidos, el pasado 5 de abril.

Eckermann condujo a Iron Dames Dialou Blue PS a un recorrido limpio que concluyó en 45.04 segundos.

La tercera plaza la ocupó el francés Simon Delestre, quien, a la monta de Golden Boy DK, detuvo el reloj en 45.95 segundos en su recorrido sin errores.

El mexicano Eugenio Garza, quien triunfó el sábado pasado en la prueba de 1.50 metros, fue el único latinoamericano que pasó el corte de la primera ronda del Gran Premio entre 40 participantes de la prueba.

En el jump-off final, el jinete, medallista de plata en la prueba por equipos de los Panamericanos 2019, estuvo a punto de meterse al podio pero falló en el último obstáculo de la pista, lo que le costó cuatro penalizaciones y provocó que finalizara en la séptima posición.

El belga Gilles Thomas, campeón de la temporada anterior, tuvo una jornada complicada. No pasó el corte para ir al jump-off del Gran Premio. Se ubicó en el vigésimo sexto puesto de la competencia.

El brasileño Eduardo Pereira de Menezes, quien tampoco superó la primera ronda, terminó decimoséptimo.

Los otros jinetes locales que participaron este domingo fueron Carlos Hank, que acabó vigésimo tercero; Andrés Azcárraga, trigésimo primero; y Patricio Pasquel, quien concluyó en la posición 36.

El Gran Premio del Longines Global Champions Tour México repartió una bolsa de 513.198 dólares.

La siguiente fecha del campeonato se efectuará en Shangai, China, del 1 al 3 de mayo próximo. EFE

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