Irán condena la "piratería" de EEUU tras la captura de un mercante en el golfo de Omán

Las autoridades de Irán han afeado este domingo la "piratería" de Estados Unidos tras el ataque y captura en el golfo de Omán, por parte de las Fuerzas Militares estadounidenses, de un carguero iraní de gran tonelaje cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.

"Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB.

El portavoz de ese mando operativo militar, también ha señalado que el sistema de navegación del buque ha quedado "inutilizado" tras el desembarco de "varios" de los "marines terroristas" de Estados Unidos "en la cubierta" de la referida embarcación, a la cual, según el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le han provocado "un agujero en la sala de máquinas".

A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos".

Ha sido este domingo cuando Trump ha informado de que tropas estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán habían atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje. Se trata del 'Touska', una embarcación de casi 275 metros de eslora que, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

Cabe señalar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al 'Touska' en su lista de buques sancionados.