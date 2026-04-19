Domingo 19 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - A tres días de que expire el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, las tensiones vuelven a escalar tras el nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán en respuesta al bloqueo naval estadounidense, mientras las partes siguen sin acordar una nueva ronda de negociaciones.

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- Israel mantiene sus bombardeos en el sur de Líbano pese al alto el fuego vigente, acciones que su Ejército califica de "defensivas" para proteger a sus tropas desplegadas en la zona, pero que causan cada día víctimas civiles. (Texto) (Foto)

PERÚ ELECCIONES

Lima - Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Perú que participa en nombre del exmandatario izquierdista Pedro Castillo y que está cerca de pasar a la segunda vuelta de las elecciones, asegura en una entrevista con EFE que el encarcelado exgobernante, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por su intento de golpe de Estado de 2022, se siente más cerca de volver a ser libre tras la votación recibida en primera vuelta. Por Fernando Gimeno

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- El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, encabeza una nueva movilización contra los organismos electorales para denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales sin presentar pruebas, a la espera de definir quién se medirá con Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convoca a una peregrinación en todo el país, que empieza este domingo y llegará a Caracas el próximo 1 de mayo, con el objetivo de pedir el levantamiento completo de las sanciones, en plena etapa de normalización de las relaciones económicas entre Venezuela y EE.UU.

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ISRAEL ARGENTINA

Jerusalén - El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén en el primer día de su visita para participar en los festejos por el Día de la Independencia, en el que es su tercer viaje oficial al país desde que asumió el cargo en 2023.

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PAPA ANGOLA

Luanda - El papa celebrará misa en el barrio de Kilamba y después se trasladará a Muxima para rezar el rosario en el santuario de “Mama Muxima”, uno de los más importantes de África. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) - Bulgaria celebra este domingo sus octavas elecciones legislativas en cinco años, con el prorruso Rumen Radev como favorito para ganar, aunque sin garantías de poder formar un gobierno que rompa la inestabilidad política en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

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ALEMANIA BRASIL

Hannover - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Hannover con el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar la cooperación política, económica y comercial, y para inaugurar la Feria Industrial, en la que la nación sudamericana es el país invitado y se presenta como motor de una transformación industrial sostenible.

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UCRANIA GUERRA

Uzhgorod - Miles de ucranianos buscan escapar al estrés de los ataques rusos diarios al participar en el festival anual de los cerezos en flor en la región de Transcarpacia. Por Rostyslav Averchuk.

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CHINA ROBOTS

Pekín - Se disputa la segunda edición de la media maratón entre humanos y robots humanoides en la ciudad china de Pekín, en medio de un renovado intento de la segunda economía mundial de impulsar su tecnología punta y de situarse al frente de la robótica.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - El Festival de Coachella culmina este domingo su edición 2026 con la actuación de Karol G, quien se convirtió en la primera artista latina en liderar el cartel este año, además de presentaciones de Major Lazer, BIGBANG y las DJ españolas Mëstiza.

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AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Cinco regiones de Bolivia realizan una segunda vuelta para elegir a sus gobernadores, cuatro de ellas con candidatos de la coalición del presidente Rodrigo Paz contra postulantes de otras organizaciones políticas. (Texto)

15:00 GMT.- San José.- NICARAGUA CRISIS.- Organismos humanitarios nicaragüenses en el exilio convocan a una misa en Costa Rica para conmemorar el octavo aniversario de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo. (Texto) (Foto)

Guadalajara - MÉXICO CINE - El director y guionista chileno Pablo Larraín, famoso por cintas como ‘No’, ‘Jackie’ y ‘Spencer’, ofrece una master class en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La cantante española Valeria Castro cuenta a EFE sobre el vínculo personal que tiene con México y cómo fue vivir esa pausa de la música que se tomó a finales del año pasado, en la que enfrentó el duelo, la soledad y la imposibilidad de componer canciones. (Texto) (Foto)

Europa

Hannover.- ESPAÑA ALEMANIA.- El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, vista la feria industrial de Hannover (Hasta el día 20)

Uzhgorod.- UCRANIA GUERRA.- Miles de ucranianos buscan escapar al estrés de los ataques rusos diarios al participar en el festival anual de los cerezos en flor en la región de Transcarpacia. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sofía.- BULGARIA ELECCIONES.- Bulgaria celebra hoy elecciones legislativas adelantadas, las octavas desde 2021, con el expresidente prorruso Rumen Radev y su partido Bulgaria Progresista como principales favoritos, aunque una formación de gobierno se augura como muy difícil ante la fragmentación esperada en el Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Hannover.- ALEMANIA BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en la ciudad alemana de Hannover con el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar la cooperación política, económica y comercial, y para inaugurar la Feria Industrial, en la que la nación sudamericana es el país invitado y en la que Brasil se presenta como motor de una transformación industrial sostenible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA GUERNICA.- Convertido en un referente de la humanidad y un alegato contra la guerra, el 'Guernica', la obra más importante de Picasso, se encuentra en un delicado estado de salud que no le permite viajar, según señala la historiadora Genoveva Tusell en una entrevista con EFE: "Nunca habría seguridad al 100 %". (Texto)

Madrid.- EEUU LITERATURA.- El periodista y escritor estadounidense Jeff Sharlet presentó esta semana la versión en español de su último libro, 'La resaca. Escenas de una guerra civil parsimoniosa', un recorrido por el universo MAGA que encumbró a Donald Trump y que documenta cómo el resentimiento político se transformó en una cultura de la violencia. (Texto)

Barcelona - ESPAÑA MÉXICO- La presidenta mexicana visitará el Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro con el que México tiene un proyecto conjunto para desarrollar una supercomputadora en el país norteamericano.

O.Medio y África

Rabat -MARRUECOS PALESTINA- Varios grupos islamistas y de izquierdas organizan una marcha en apoyo a los palestinos y sus detenidos en prisiones israelíes, así como para defender la identidad musulmana de Jerusalén. La marcha está convocada por el Grupo de Acción Nacional para Palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antalya.- TURQUÍA DIPLOMACIA.- Se celebra del 17 al 19 de abril la quinta edición del "Foro Diplomático de Antalya" que cada año reúne durante tres días a cientos de políticos y economistas en un municipio de Antalya en la costa mediterránea turca y que este año lleva el lema "Cartografiar el mañana, gestionar la incertidumbre".

06:30 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, aterriza este domingo en Israel por tercera vez desde su asunción en diciembre de 2023 para participar en los festejos por el Día de la Independencia del país. (Texto) (Foto)

07:30 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA - El presidente de Argentina, Javier Milei, visita el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Luanda.- PAPA ANGOLA.- El papa celebrará misa en el barrio de Kilamba y después se trasladará a Muxima para rezar el rosario en el santuario de “Mama Muxima”, uno de los más importantes de Äfrica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Roma.- ITALIA ARTE.- En el corazón de la Toscana, donde el turismo gastronómico y el enoturismo se alzan como abanderados del desarrollo económico, tres pueblos han decidido reclamar una aspiración de libertad: convertirse en el epicentro del arte contemporáneo en Italia. Por Claudia Sacristán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA ROBOTS.- Se disputa la segunda edición de la media maratón entre humanos y robots humanoides en la ciudad china de Pekín.

Nueva Delhi.- INDIA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viajará a la India para una visita de 3 días en la que se reunirá con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Seúl.- COREA DEL SUR INDIA.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, parte a la India y Vietnam para sostener cumbres con sus homólogos indio, el 20 de abril, y vietnamita, el 22, después de que Seúl pidiera a Nueva Delhi, a principios de abril, cooperación para obtener suministros de petróleo y nafta en medio del conflicto en Oriente Medio.

Redacción EFE Internacional

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