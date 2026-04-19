Ecuador asegura que los tres nacionales trasladados a RDC están en buen estado y contempla posible retorno

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha informado este sábado de que un total de tres ciudadanos ecuatorianos han sido trasladados recientemente a República Democrática del Congo (RDC), en el contexto de los acuerdos migratorios vigentes entre Washington y Kinshasa, y ha asegurado que se encuentran en buenas condiciones y que se baraja incluso la posibilidad de su retorno.

Según ha precisado Exteriores en un comunicado, dos nuevos traslados se suman a un primer caso ya conocido y se producen "en el marco de un acuerdo vigente entre ambos países", sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias específicas del movimiento.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que ha sido notificado de que los tres ciudadanos "se encuentran en situación migratoria regular en ese país, están alojados en un hotel y se mantienen en buenas condiciones", de acuerdo con la información facilitada por las autoridades congoleñas.

En relación con su situación, el Ministerio ha explicado que está previsto llevar a cabo entrevistas individuales con los afectados para conocer su voluntad respecto a un posible retorno.

En este sentido, ha subrayado que "únicamente en ese caso, y a solicitud expresa de los interesados, se gestionarán procesos de retorno voluntario asistido, conforme a los marcos legales aplicables y en respeto a la voluntad de las personas".

La cartera ministerial ha reiterado además su compromiso con la protección de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior, independientemente de su situación migratoria, y ha asegurado que continuará dando seguimiento al caso "velando por el respeto y la garantía de sus derechos".

Este nuevo anuncio se produce un día después de que el Gobierno de la República Democrática del Congo confirmara la llegada de un primer grupo de 15 migrantes expulsados desde Estados Unidos, en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países.

En aquel comunicado, Kinshasa detalló que los migrantes se encuentran en una situación "estrictamente transitoria, temporal y de duración limitada", y defendió que su acogida se realiza bajo estándares de seguridad, legalidad y respeto a los Derechos Humanos.

No obstante, estos acuerdos de traslado de migrantes hacia terceros países africanos han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición en la RDC, que cuestionan las garantías de protección y el historial de algunos de los Estados implicados en este tipo de convenios.