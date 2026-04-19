David Valero y Natalia Fischer se proclaman campeones de España de XC Maratón

Los ciclistas David Valero y Natalia Fischer se han proclamado campeones de España de la modalidad de mountain bike XC Maratón en un campeonato nacional celebrado en Paterna del Campo (Huelva) y que conmemoraba el 25º aniversario de la prueba, con un recorrido de 102 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo.

En categoría élite masculina, David Valero se estrenó como campeón de España en la modalidad XCM, ampliando así un palmarés construido durante años en la élite del XCO y en las Copas del Mundo. El corredor del Klimatiza Orbea Team gestionó su esfuerzo para cruzar la meta en 4:05:27. José María Sánchez Ruiz fue segundo, mientras que Enrique Morcillo Vergara completó el podio.

En categoría femenina, Natalia Fischer sumó su sexto título de campeona de España. La corredora del Extremadura Ecopilas impuso un ritmo sólido y constante para detener el cronómetro en 4:49:41. El podio lo completaron Tessa Kortekaas y Alba Teruel Ribes.

En categoría sub-23 se coronaron Sergio Sánchez y María Reyes Murillo, en una jornada en la que también fueron campeones, de sus diferentes categorías, Amadeo Ferrer (Máster 30A), Alberto Ponce (Máster 30B), Conchi Báñez (Máster 30B Fem), Iker Aramendia (Máster 40A), Vanessa Lessa (Máster 40A Fem), Uxío Canosa (Máster 40B), María Esther Maqueda (Máster 40B Fem), Juan Pedro Trujillo (Máster 50A), Julián Adrada (Máster 50B), Irene Fernández (Máster 50 Fem), Eduardo Juan Martínez (Máster 60A) y Valentín Ballesteros (Máster 60B).