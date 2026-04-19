Un total de 340 efectivos de la Policía vasca velarán por la seguridad durante el recibimiento a la Real

Un total de 340 efectivos de Ertzaintza y la Guardia Municipal de Donostia-San Sebastián velarán por la seguridad durante el pasacalles que recorrerá este las principales calles de la capital guipuzcoana entre el estadio del Reale Arena y el Ayuntamiento con motivo de la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey celebrada el sábado en la Cartuja de Sevilla.

Se espera la afluencia de más de 100.000 personas que se colocarán en el recorrido vallado para festejar el título de copa con el equipo que realizará el trayecto a bordo de un autobús, así como en el Parque de Alderdi Eder cuando salgan a saludar desde el balcón del ayuntamiento.

Este lunes, entre las 18.00 y las 19.00 horas, aproximadamente, tendrá lugar el pasacalles de la Real Sociedad con motivo de la celebración de la victoria copera.

El equipo realizará un recorrido en autobús entre el Estadio Reale Arena y el ayuntamiento, que discurrirá por la Avenida de Madrid, Avenida Sancho el Sabio, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Alameda del Boulevard hasta el Parque de Alderdi Eder. El recorrido estará vallado para garantizar la seguridad del público asistente.

Por parte de la Ertzaintza serán 250 los efectivos encargados de que las celebraciones discurran con total normalidad dentro del aspecto festivo del evento. Participarán agentes de la Ertzaintza, de la Unidad de Brigada Móvil, de las Secciones Aeronáutica y Acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate, de la Unidad de Desactivación de Explosivos, así como de la Unidad de Intervención. Por parte de la Guardia Municipal, serán 65 los agentes que, junto a 25 agentes de movilidad, participarán en el dispositivo conjunto.