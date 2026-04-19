Cuatro estudiantes de Burgos, 'mejores empresarios virtuales de España' en la competición Young Business Talents

Las burgalesas Julia Varona, Sara Herrera, Abril Merino y Alicia Villar, estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla en Burgos, se han proclamado 'mejores empresarios virtuales de España' tras alzarse con la victoria en la decimoquinta final nacional de Young Business Talents en Madrid, según ha informado el certamen.

El equipo ganador se ha impuesto frente a 340 estudiantes de 78 centros educativos de toda España al lograr gestionar de la manera más eficiente su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtener la mayor rentabilidad posicionando a su compañía con los mejores resultados económicos frente al resto de participantes.

"La toma de decisiones, la estrategia y la visión empresarial han sido claves para anticiparse a sus competidores y conseguir la victoria. Los vencedores han destacado por su trabajo en equipo y la buena comunicación a la hora de tener que tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, producción, recursos humanos o finanzas, para posicionar a su empresa virtual como líder y no caer en bancarrota", recalcan desde el concurso.

Esta edición de Young Business Talents, la mayor competición de simulación empresarial organizada por ABANCA y Praxis MMT, arrancó el pasado mes de noviembre con la participación de un total de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España y solo los mejores equipos han conseguido una plaza en la final.

Durante la final, los más de 300 finalistas se han convertido en "auténticos directivos" al tener que dirigir su propia compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial que les ha enfrentado a situaciones reales que se viven dentro de un negocio, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia.

"A lo largo de la jornada, los equipos han tenido que analizar datos, definir estrategias y tomar decisiones en tiempo real con el objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado", explican desde el concurso.

El segundo puesto de la competición ha sido para cuatro estudiantes de 4º de ESO del IES Ordes en La Coruña, mientras que el tercer lugar lo han ocupado cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Samaniego, en Alcantarilla, Murcia.

En cuarta posición se han clasificado otros tres jóvenes del IES Ordes (La Coruña) estudiantes de 1º de Grado Medio, mientras que el quinto puesto ha correspondido a tres preuniversitarios de 2º de Bachillerato del IES Francisco de los Ríos en Fernán Núñez (Córdoba).

Según señalan desde Young Business Talents, los equipos ganadores se han repartido más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos. Con esta victoria, Burgos se suma al palmarés de Young Business Talents, en el que Tarragona lidera con cuatro triunfos, seguida de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han conseguido alzarse con el título en una ocasión.