Chile gana otra vez el oro en triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Ciudad de Panamá, 19 abr (EFE).- El equipo chileno ganó su segundo oro en la disciplina de triatlón en la modalidad de relevos mixtos al completar su recorrido en 1 hora, 29 minutos y 30 segundos en la final durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebran en la capital panameña.

El grupo de Chile, compuesto por Julieta Waltemath, Enrique Pau, Pascalle Ahumada y Raimund San Martín, logró completar las tres disciplinas en menos de 1 hora 30 minutos alzándose así con la presea dorada, la segunda en este deporte después de que San Martín obtuviese la medalla el pasado viernes en el individual masculino.

De esa manera, el país suramericano se mantiene en quinto lugar en el medallero al acumular 22 metales, 9 oros, 3 platas y 10 bronces destacándose principalmente en gimnasia rítmica con 6 preseas, según la tabla final de los juegos.

El medallero de los juegos lo sigue liderando Brasil con 95 medallas y entre esas 35 oros; seguido de Argentina con 63 preseas, de las cuales 20 son de oro; Venezuela con 40 metales, 15 de ellos de oro y Colombia en cuarto lugar con 43 medallas y 10 oros.

Este domingo en los Juegos Suramericanos de la Juventud se disputan finales de fútbol, fútbol americano sin contacto, natación con estilo mariposa, libre, 50 y 200 metros y triatlón.

Este próximo lunes los deportistas se medirán en bádminton, béisbol y tenis. EFE

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