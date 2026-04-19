Cher pide de nuevo la tutela de las finanzas de su hijo por su propensión a las drogas

Miami (EE.UU.), 19 abr (EFE).- La cantante Cher volvió a pedir la tutela temporal de las finanzas de su hijo, Elijah Blue Allman, de 49 años, argumentando que su salud mental se ha visto gravemente deteriorada por su adicción a las drogas, después de que un tribunal rechazara su primera propuesta a finales de 2023.

La petición fue presentada esta semana ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, según documentos judiciales citados por la cadena NBC, la misma corte que ya desestimó el caso.

En su escrito, "la diosa del pop" dijo que la situación de su hijo "se ha deteriorado significativamente" desde la última solicitud, y afirmó que se encuentra "gravemente discapacitado" y presuntamente es drogodependiente.

Pero a diferencia de la vez pasada, la cantante de 'Believe' renunció a ser ella quien gestione las finanzas de Allman, y pidió que sea un tutor legal quien administre el fondo fiduciario creado para él por su difunto padre, el músico Gregg Allman.

Esa es la única fuente de ingresos del hijo, que según Cher, emplea casi en exclusiva a comprar drogas.

Elijah Blue Allman se encuentra actualmente en un hospital psiquiátrico en el estado de New Hampshire, mientras enfrenta cargos penales por robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza.

La familia ha estado envuelta en polémicas anteriormente. En 2023 Cher fue acusada en una declaración judicial por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, pero la cantante negó rotundamente las acusaciones a la publicación estadounidense People.

Allman había hablado abiertamente de su adicción a las drogas frente a los medios asegurando que era un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis.

El músico también abordó su adicción a la heroína y desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación. EFE