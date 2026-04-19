Mueren cuatro funcionarios de México y EE.UU. en accidente vial en Chihuahua

Ciudad de México, 19 abr (EFE).- Un accidente vial en el estado de Chihuahua (norte de México) dejó este domingo cuatro funcionarios muertos -dos mexicanos y dos estadounidenses-, tras un operativo en el que desmantelaron un laboratorio del narcotráfico, según confirmaron las autoridades.

Entre los fallecidos, se encuentran dos oficiales de la Embajada estadounidense y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, uno de ellos director de la AEI en la región.

Según los primeros reportes, el accidente se registró en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, cuando los funcionarios regresaban de un operativo en el que desmantelaron un laboratorio de procesamiento de droga en el municipio de Morelos.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detalló que el director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, murió junto con su escolta, Manuel Genaro Méndez Monte.

"Fallecieron lamentablemente también dos funcionarios instructores de la embajada de EE.UU., que se encontraban realizando labores de entrenamiento", indicó Jáuregui Moreno.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de los funcionarios, y reconoció su labor en tareas de seguridad, al señalar que enfrentaban "uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo".

"Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades", indicó Johnson, en un mensaje en su cuenta de X.

Además, el embajador enfatizó la necesidad de fortalecer los compromisos bilaterales en materia de seguridad y justicia.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la tragedia ni las identidades de los funcionarios estadounidenses.

El accidente ocurre en medio de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que incluye operativos conjuntos y acciones contra el narcotráfico.

En ese contexto, la muerte de los funcionarios refleja los riesgos de estas labores, particularmente en regiones como Chihuahua, donde las autoridades mantienen operativos contra el crimen organizado. EFE