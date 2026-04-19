Pezeshkian cuestiona la voluntad de EEUU de negociar y sospecha de un nuevo ataque

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha puesto este domingo en entredicho la voluntad de Estados Unidos de negociar a pesar del anuncio de que envía a una delegación a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones e incluso ha advertido de que cada vez sospecha más de que podría ser una maniobra para encubrir un nuevo ataque.

En concreto, Pezeshkian ha mencionado la "falta de compromiso", el "matonismo" y el "comportamiento ilógico" en las negociaciones y durante el alto el fuego, que se suman al bloqueo naval y la "retórica amenazante de los cargos estadounidenses contra Irán", según declaraciones del mandatario iraní durante una conversación con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, publicada medios iraníes.

"Tales acciones (...) solo llevan a cuestionar cada vez más la seriedad" de la voluntad de negociar de Washington y "dejan cada vez más patente que Estados Unidos intenta repetir el patrón anterior y traicionar la diplomacia", ha argumentado en referencia al ataque por sorpresa contra Irán del 28 de febrero en plenas negociaciones entre las partes.

Pezeshkian ha trasladado a Sharif su agradecimiento por su labor de mediación y ha puesto de relieve la "determinación de Irán para defender a la nación frente a un nuevo aventurerismo de Estados Unidos y el régimen sionista". Así, ha advertido de las "consecuencias e implicaciones" de este posible ataque para la seguridad regional y global.

Por otra parte, Pezeshkian ha expresado la voluntad de Irán de mantener buenas relaciones con todos sus vecinos, "incluidos los países de la costa sur del golfo Pérsico" bajo el principio del respeto mutuo.