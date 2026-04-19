Carlos Cuerpo debuta el miércoles como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso

El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, se estrenará el próximo miércoles como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso, donde recibirá dos preguntas orales y una interpelación urgente del PP.

No es la primera vez que Cuerpo acude a la Cámara Baja con el cargo que ha heredado de María Jesús Montero, pues ya ostentaba el puesto cuando acudió a la Comisión de Economía el pasado 8 de abril para informar de los planes de relanzamiento comercial de España ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero sí será su estreno en su nuevo escaño del banco azul, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Montero, antigua inquilina de ese sitio, ha sido reubicada en la segunda fila de escaños del hemiciclo, en la zona reservada a los presidentes de comisión.

En su debut en el Salón de Plenos con su nuevo cargo, Cuerpo se enfrentará, en primer lugar, a dos preguntas orales, una de la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y otra del vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo.

¿INDIGNADO POR LA CORRUPCIÓN?

Muñoz se dirigirá a Cuerpo para preguntarle "por qué se siente indignado", en referencia a unas recientes declaraciones del vicepresidente en las que dijo sentir indignación por los supuestos casos de corrupción del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Por otro lado, Juan Bravo preguntará a Carlos Cuerpo si pretende "continuar con la política económica de su predecesora" María Jesús Montero, que ha pasado a ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

Y, ya después de la preguntas, el vicepresidente tendrá que intervenir también en el turno de interpelaciones para dar explicaciones a los 'populares' sobre la política económica del Gobierno y su impacto en las familias españolas. Este debate dará lugar a una moción que el PP llevará a votación en el Pleno la semana siguiente.