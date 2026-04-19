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Ben Shelton gana el Abierto de Múnich tras vencer a Cobolli, verdugo de Zverev

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Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- El tenista estadounidense Ben Shelton, segundo cabeza de serie y número seis del ránking ATP, se proclamó campeón del ATP 500 de Múnich este domingo, tras vencer al italiano Flavio Cobolli, cuarto cabeza de serie y 16 del ránking, tras una hora y media por 6-2 y 7-5.

Shelton sumó un nuevo título a su palmarés junto al conseguido en Dallas este 2026, en febrero pasado y el Masters 1000 de Canadá en 2025.

Desde el primer set se impuso el juego del estadounidense, aunque Cobolli, verdugo de Zverev en semifinales, entró en una buena dinámica y siguió compitiendo, se llevó dos juegos frente a los seis de Shelton, que ganó el primer juego.

Poco a poco se fue animando el italiano, para adelantarse en el segundo set por 2-1, pero poco le duró la alegría tras el empate 3-3 en el juego, ya que el buen nivel de saque del de Atlanta dio pocas opciones al italiano.

Las bolas profundas y complicadas de Cobolli pusieron en un apuro al estadounidense en el segundo set, que se convirtió en un tira y afloja entre ambos contendientes hasta llegar al cinco iguales.

Tras varias roturas del servicio por parte de Shelton que generaron presión en el italiano, logró un 'break' crucial y finalmente los dos últimos juegos cayeron del lado del estadounidense (7-5) para proclamarse campeón del Abierto de Múnich. EFE

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