Agencias

Trump dice que "da pena ver" a España por sus "desastrosas" cifras económicas

Guardar
Imagen 7G7XJAJYNRGTZCWU4YJ7EDN2YE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".

Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La retórica belicista escala entre EEUU y Cuba mientras el silencio envuelve sus contactos

Infobae

Matthew Belen, autor del documental de Díaz-Canel: "Con Trump, Cuba está en alto peligro"

Infobae

Matthew Belen, director documental de Díaz-Canel: "Con Trump, Cuba está en alto peligro"

Infobae

Trump critica lo "mal" que marcha la economía de España : "¡Es triste de ver!

Infobae

La Diputación de Zamora refuerza su estrategia de lucha contra la despoblación en una reunión con María Corina Machado

La Diputación de Zamora refuerza su estrategia de lucha contra la despoblación en una reunión con María Corina Machado