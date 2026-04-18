Agencias

Muere una civil rusa por el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk

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Moscú, 18 abr (EFE).- Una civil rusa murió este sábado y otra resultó herida tras el ataque de un dron FPV ucraniano contra un autobús de pasajeros, según denunció el gobernador local, Alexandr Bogomaz.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron FPV la localidad de Chernoókovo del distrito Klímovski. A consecuencia del ataque bárbaro y deliberado contra un autobús de pasajeros con civiles, lamentablemente murió una mujer y otra resultó herida", escribió en su canal de Telegram.

Según Bogomaz, la herida fue trasladada a un hospital donde "recibió la atención médica necesaria".

"Expreso mis profundas condolencias a la familia de la fallecida. Todos recibirán apoyo y ayuda material", indicó.

El gobernador local señaló que a consecuencia del ataque del dron de corto alcance resultó dañado el autobús.

"Los servicios de la policía y emergencias trabajan" en el lugar de los hechos, concluyó.

Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Kursk y sobre todo Bélgorod son objeto a diario de ataques con drones de corto alcance que provocan víctimas civiles.EFE

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