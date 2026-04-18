Adelante presenta a sus candidatos por Málaga encabezados por Luis Rodrigo

Adelante Andalucía ha presentado su candidatura completa por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, que está encabezada por Luis Rodrigo, en el marco de un acto con casi un centenar de militantes que "desbordó por completo" la sede malagueña del partido en la calle Honduras de la capital.

Así lo indican desde Adelante en una nota en la que detallan que son 21 personas --17 integrantes de la candidatura y cuatro suplentes-- los que forman parte de esta lista que parte con el objetivo de "lograr que la provincia de Málaga tenga representación andalucista en el Parlamento andaluz", algo que "por el momento todas las encuestas y estudios demoscópicos dan altas probabilidades de que ocurra", según destacan desde la formación.

En la lista están representadas "todas las comarcas de la provincia malagueña", así como integrantes de "diversos colectivos vulnerables" y personas procedentes de diversos sectores del empleo público, así como del ámbito privado, autónomos, agricultores y también personas procedentes del activismo.

El cabeza de lista, Luis Rodrigo, ha reivindicado a Adelante Andalucía como "un faro en tiempos oscuros", y ha animado a la militancia a "combatir la desesperanza" que se vive a nivel general. En esa línea, ha avanzado que van a "hacer una campaña bonita, porque estamos viviendo tiempos muy feos".

"Vivimos tiempos en los que las familias se quedan en la calle, la juventud no accede a la vivienda, las trabajadoras aguantan lo indecible y aún así les cuesta llegar a fin de mes", ha abundado el candidato, quien ha apostillado que, frente a eso, "Adelante hará una campaña bonita y propondrá una Andalucía donde se pueda vivir con dignidad".

El candidato andalucista ha comentado que "llevamos unas semanas con el viento a favor, lo notamos en la calle y en la acogida de la gente cuando nos ven, pero no podemos confiarnos ni olvidar a quiénes tenemos enfrente", ha advertido, y en esa línea ha señalado que "hay que seguir movilizando, convenciendo, sacando a personas de la abstención; en definitiva, construyendo y mostrando que hay otro camino", ha resumido.

Por su parte, la nerjeña Cristina Fernández, número dos de la candidatura, ha definido Adelante Andalucía como "el único proyecto con capacidad para mejorar la vida de nuestro pueblo", y se ha declarado "emocionada por tener la oportunidad y la responsabilidad de ser parte de una iniciativa transformadora".

Finalmente, desde Coín llega el número tres de la lista, Fernando Pérez, profesor de Secundaria que ha reivindicado el papel de Adelante Andalucía para que la educación pública "siga funcionando como el gran ascensor social", al tiempo que ha denunciado las "dramáticas condiciones" de los centros públicos andaluces y ha pedido movilizarse para "desechar el modelo privatizador de la derecha".