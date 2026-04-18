Petro: La cumbre de Barcelona plantea "una alternativa en el mundo" y no es contra Trump

Barcelona, 18 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona que este encuentro "es por una alternativa en el mundo" y que "no es contra" el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así se expresó Petro minutos antes del arranque de una cumbre en defensa de la democracia en la que también participarán la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el de Brasil, Lula da Silva, o el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este encuentro debe ser "una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global" tiene que ayudar a fijar "el rumbo de la vida y no de la muerte", dijo Petro.

También el ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, aseguró a su llegada a la cumbre progresista que éste no es "necesariamente" un encuentro contra Trump y que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

"No necesariamente. Y de haberlo sido, no estaríamos aquí", dijo el ministro.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre ellos los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas. EFE

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