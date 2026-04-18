Agencias

Canciller español pide prudencia con Ormuz y dice que las negociaciones requerirán tiempo

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido este sábado ser "prudentes" con las predicciones sobre el estrecho de Ormuz y auguró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán requerirán "mucho tiempo".

Lo dijo este sábado en declaraciones desde la Global Progressive Mobilisation, en Barcelona, después de que Irán haya anunciado que cierra de nuevo el estrecho ante el bloqueo naval de Estados Unidos.

"La situación es extremadamente compleja. Cualquier negociación diplomática va a requerir mucho tiempo, y por eso es tan importante tener una posición como la que tiene la política exterior de España, clara, coherente y basada en los principios que rigen y han regido el paso en todos los estrechos", ha afirmado.

Así, defendió que el paso por Ormuz tiene que ser "libre, seguro, sin ningún tipo de canon", y ha llamado a retomar las negociaciones.

El ministro ha alertado de que esta es la crisis "más importante del siglo" y en todo Oriente Medio desde la guerra del Golfo.

Ante ello, abogó por una salida "diplomática, dialogada y negociada" y ha asegurado que, si en anteriores ocasiones se ha conseguido alcanzar un acuerdo en carpetas "tan complejas como el expediente nuclear iraní", en esta también debe ser posible.

"Pero para eso el alto el fuego tiene que mantenerse y tiene que consolidarse, incluyendo a Líbano, sin ninguna violación. Esa es la vía", dijo.

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