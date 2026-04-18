Ribera: "Estoy cansada de guardar silencio, debemos levantarnos frente a las tecnológicas"

Barcelona, 18 abr (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha dicho este sábado sentirse "cansada de guardar silencio" ante los "abusos" de las grandes tecnológicas y ha defendido que Europa tiene que "alzar la voz" frente a sus "amenazas" digitales.

Lo ha dicho este sábado en una mesa redonda sobre cómo defender a las democracias de la coerción tecnológica, en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation, el foro de fuerzas progresistas y socialistas que se celebra en Barcelona.

"Necesitamos alzar la voz. Estoy cansada de guardar silencio. No podemos quedarnos callados ante este tipo de abusos", ha afirmado tras citar el uso de inteligencia artificial en el conflicto en Gaza o en Irán para matar a civiles, o incluso en la operación para detener a Nicolás Maduro y sacarlo de Venezuela.

Por eso, ha defendido que Europa "debe levantarse" y desarrollar cooperación entre actores políticos relevantes y jurisdicciones nacionales para coordinar un mayor control en la responsabilidad de las plataformas, la protección de menores o la trazabilidad de los contenidos ilícitos o dañinos.

Y aunque ha reconocido que la Unión Europea (UE) ya trabaja para fortalecer el control de contenidos, ha defendido que "no es suficiente para el futuro" y que la UE debe "recuperar el orgullo" para restablecer la confianza de la sociedad.

La vicepresidenta de la Comisión Europa ha subrayado la "enorme concentración existente" en el sector tecnológico con "cinco grandes compañías que acumulan un valor cercano a los 8 billones de euros, una cifra que multiplica varias veces el PIB de España y supera el de países como Alemania y Francia combinados, según Ribera.

Ha añadido que ya se ha demostrado que estas herramientas pueden utilizarse para controlar la información que consumen los ciudadanos, como en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, e incluso podrían limitar el acceso a la información de responsables públicos o de personas que denuncian vulneraciones de derechos civiles.

"Nunca en la historia económica habíamos visto una concentración de poder tan grande en tan pocas manos a escala global", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que la UE está intentando "ponerse al día" mediante herramientas regulatorias y mecanismos de cooperación entre administraciones.

Por eso, ha abogado por reforzar el llamado "escudo democrático europeo" para proteger los valores y garantizar una respuesta eficaz ante los desafíos tecnológicos. EFE