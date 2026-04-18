El hotel que guarda la receta secreta de la tarta Sacher celebra 150 años de historia

Sara Corsellas Nadal

Viena, 18 abr (EFE).- Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo. Ahora, el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

La leyenda dice que Franz Sacher inventó este pastel en 1832, cuando era un aprendiz de 16 años en la cocina del príncipe Klemens von Metternich, en aquel entonces el hombre más poderoso del Imperio Habsburgo, tras el emperador.

Un día el príncipe pidió un postre especial para unos importantes invitados y, ante la ausencia del chef principal, fue el joven Sacher quien asumió el reto de prepararlo y dio forma a una receta que, sin saberlo, marcaría la historia de la repostería.

"Tuvimos la suerte de que le permitieran bautizar la tarta con su nombre", explica a EFE la actual propietaria del Hotel Sacher, Alexandra Winkler, al frente de uno de los pocos hoteles de cinco estrellas de propiedad familiar del mundo.

La tarta se hizo más y más popular y el hijo de Franz, Eduard, abrió en 1876 el Hotel Sacher, justo al lado de donde 23 años después se inauguró la Ópera de Viena.

La tarta Sacher se introdujo en el menú que servía el hotel, que se consolidó como un gran establecimiento gracias a la habilidad de Anna Sacher, la viuda de Eduard.

"Ella sabía cómo reunir a gente de todo el mundo: políticos, gente del sector de la economía, artistas, aristocracia...", señala Winkler, que subraya el talento de su predecesora en un mundo donde "las mujeres aún no dirigían negocios".

Anna Sacher, además de manejar el hotel con una hospitalidad única durante casi cuatro décadas, animaba también a las jóvenes casadas a "tomar sus propias decisiones, por ejemplo, en lo referente a la moda", destaca Winkler.

Tras la muerte de Anna Sacher y la quiebra del hotel, las familias Gürtler y Siller adquirieron la propiedad y registraron la marca 'Original Sacher‑Torte', un bizcocho de chocolate recubierto con un glaseado del mismo sabor y relleno con una fina capa de mermelada de albaricoque, cuya receta se guarda con el máximo secreto y del que actualmente se venden unas 360.000 unidades al año.

En 1990, Elisabeth Gürtler asumió la dirección del negocio familiar, que en 2014 pasó a manos de sus hijos Alexandra y Georg.

El hotel está desde 2025 en el puesto 49 de la lista de 50 mejores hoteles del mundo de una editorial especializada británica, el único entre los países de habla alemana.

Para celebrar sus 150 años, el Hotel Sacher ha decidido mirar al pasado sin perder de vista el presente, apostando por una programación que combina tradición, arte e innovación.

"Vivimos en un mundo muy 'instagrameable'", explica Winkler, quien, inspirándose en la relación histórica del Hotel Sacher con el arte y las nuevas formas de comunicación en línea, decidió colocar una instalación artística en el exterior del hotel para que todo el mundo pudiera verlo y compartirlo.

Así, dos grandes y modernas esculturas en forma de "maletas andantes" del artista austríaco Erwin Wurm coronan la entrada del hotel con una reflexión poética sobre el "bagaje invisible" que lleva encima cada persona, modelado por sus orígenes, historia y experiencias.

Ambas piezas rompen con la estética clásica de la fachada del hotel, un símbolo de apertura hacia la modernidad que Winkler relaciona con el diálogo entre lo tradicional y lo moderno.

En la conmemoración destaca también el lanzamiento de una serie animada en formato digital que narra la historia del Sacher, con episodios publicados en redes sociales, y la producción de un cortometraje que mezcla animación y acción real y que revisita los momentos clave de los 150 años de historia del hotel.

Otra de las acciones será una 'gira mundial' simbólica, que invita a huéspedes y fans a participar llevando el logo de la marca Sacher a distintos lugares del mundo y compartiendo imágenes en redes sociales.

Además, el aniversario se completará con varias publicaciones, entre ellas un libro conmemorativo que recoge la historia del hotel o un libro infantil de misterio a cargo del escritor Thomas Brezina.

"Tener un hotel así es un gran reto, porque no quieres arruinar lo que hicieron las generaciones anteriores, que trabajaron muy duro", asegura Alexandra Winkler, que destaca que el establecimiento forma parte ya "del ADN de la ciudad".

Con la sensación de que el hotel "es prestado", subraya la responsabilidad de pensar a largo plazo: "Necesitamos poder transmitirlo a nuestros hijos con el mismo éxito con el que lo heredamos de nuestros padres".EFE

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