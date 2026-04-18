La Puerta de Sol se convertirá en epicentro de la oposición venezolana con la Medalla a Machado y una concentración

La Puerta de Sol se convertirá este sábado en epicentro de la oposición venezolana con la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González --que no podrá asistir por una hospitalización--, a lo que se sumará una concentración a favor de la democracia que se llevará a cabo en la plaza por la tarde.

Fue la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la que esta semana aseguró que la Puerta de Sol se iba a convertir en el "kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza y desesperación" al recibir a los líderes opositores venezolanos.

Luego Machado asistirá al acto previsto en la Puerta de Sol, al que Edmundo González ha animado a asistir. "El sábado 18, a las 18.00, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

No es la primera vez que se recibe a un líder venezolano y es que en 2020 Juan Guaidó recibió la Medalla Internacional de la Comunidad, tras una concentración de apoyo de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol en la que llamó "a la acción" para "recuperar la democracia".

En este mismo contexto, Guaidó saludó a los manifestantes desde el balcón del edificio, engalanado con las banderas de Venezuela y España, junto a la propia Díaz Ayuso.

En varias ocasiones, la presidenta madrileña ha subrayado que la Puerta de Sol es la plaza que "reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión y del hambre", reivindicó.

En esta ocasión, la presidenta regional ha decidido conceder la Medalla de Oro a Machado por su "incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad".

En el caso de González, se le otorga "habiendo sido reconocido como presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre otros, por el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea de Madrid".

Las condecoraciones serán entregadas en el marco de una reunión que mantendrán el sábado con Ayuso en la Real Casa de Correos, en el marco de una visita a España por parte de Machado. González, por su parte, vive en Madrid desde 2024, cuando se desplazó al país para recibir asilo después de las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año en Venezuela.

Se produce después de que este viernes Machado haya recibido de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro, uno de los más grandes reconocimientos de la capital española, en un acto institucional en la Casa de la Villa.