Agencias

Sheinbaum asegura que "nunca ha habido" crisis diplomática entre México y España

Guardar

Barcelona (España), 18 abr (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresista de Barcelona que "no hay crisis diplomática" entre su país y España y "nunca" la ha habido.

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido", dijo Sheinbaum, que asiste en Barcelona junta a otros líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", añadió. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

Infobae

Moody's rebaja la calificación crediticia de Bélgica ante el aumento de la deuda pública

Infobae

Madrid entrega decenas de Llaves de Oro, de Gadafi a Xi Jinping, y sólo un mandatario ha tenido que 'devolverlas', Putin

Madrid entrega decenas de Llaves de Oro, de Gadafi a Xi Jinping, y sólo un mandatario ha tenido que 'devolverlas', Putin

Detienen por sobornos a dos subdirectores de dirección de Servicios de Alguaciles en Moscú

Infobae

Galán (Iberdrola) ratifica con Lula da Silva el compromiso del grupo en Brasil y anuncia nuevas inversiones

Galán (Iberdrola) ratifica con Lula da Silva el compromiso del grupo en Brasil y anuncia nuevas inversiones