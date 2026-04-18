Enviado económico ruso asegura que EEUU prorrogó relajación de sanciones a petróleo ruso

Moscú, 18 abr (EFE).- El enviado económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, afirmó hoy que Estados Unidos prorrogó la relajación de las sanciones al petróleo ruso un mes más pese a las recientes declaraciones del secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien negó esta posibilidad.

"Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo ruso cargado en buques petroleros antes del 17 de abril. Esta medida estará vigente hasta el 16 de mayo", escribió en su cuenta de Telegram, donde adjuntó la imagen de un documento del Departamento de Tesoro estadounidense.

Según Dmítriev, el levantamiento de las sanciones se prorrogó "a pesar de la fuerte resistencia política" en EEUU.

"Rusia continúa cooperando con Estados Unidos en materia económica y energética", sostuvo, al señalar que "muchos países, incluyendo a EEUU, comprenden el papel clave del petróleo y gas rusos para la estabilidad de la economía mundial".

Señaló que "las sanciones contra Rusia son ineficaces y destructivas".

"La prórroga de la relajación de las sanciones al crudo ruso provocará, sin lugar a dudas, una inquietud, histeria y escándalo en quienes apuestan por la guerra en la Unión Europea y Reino Unido", aseveró.

Esta medida, concluyó, permitirá la venta de más de cien millones de barriles de crudo que están en alta mar

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó el pasado 15 de abril que Washington no renovará la relajación temporal de sanciones sobre la compra de determinadas partidas de crudo de Rusia e Irán que se aprobó en marzo para tratar de rebajar los precios del barril de petróleo.

"No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní", explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por la posibilidad de restaurar estas exenciones temporales que en el caso del crudo ruso expiraron el pasado 11 de abril .

Bessent puntualizó que esas excepciones afectaban a "petróleo que ya estaba en el mar antes del 11 de marzo" y que todas esas partidas ya "se han utilizado".

El 12 de abril, el propio secretario del Tesoro anunció la retirada de las sanciones al petróleo ruso varado en aguas internacionales bajo la justificación de "promover la estabilidad energética global" a raíz del agudo encarecimiento del crudo derivado de la guerra contra Irán.EFE