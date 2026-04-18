Drones ucranianos atacan infraestructura crítica rusa en Crimea y la región de Leningrado

Moscú, 18 abr (EFE).- Ucrania lanzó esta noche drones de largo alcance contra la infraestructura crítica de la anexionada península ucraniana de Crimea, la región de Leningrado y otras quince regiones rusas en el marco de un ataque masivo con 258 artefactos no tripulados.

Según informó en Telegran Mijaíl Razvozzháev, gobernador de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, tras el ataque en el que fueron derribados 22 drones, se incendió un tanque de combustible.

"El humo que se observa en el distrito Gagarin se debe al incendio de un depósito con restos de combustible en el microdistrito Kazachya Bujta. Según datos previos las llamas fueron provocadas por un dron derribado", indicó, al señalar que se trata de un incendio pequeño.

Añadió que en el lugar de los hechos ya operan los servicios de emergencias y no hay víctimas.

Además, sostuvo que el ataque no afectará al abastecimiento de combustible en Sebastopol.

En la región de Leningrado, cuya infraestructura portuaria ha sido objetos de intensos ataques durante las últimas semanas, se desató un incendio en el puerto de Visotsk, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

"El número de drones derribados en la región de Leningrado ascendió a 27", indicó.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de diez drones, indicó a su vez en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

Según la autoridad, los artefactos aéreos fueron neutralizados en las ciudades de Taganrog y Kamen-Sajtinsk y cinco distritos de la región, sin que hubiera daños ni víctimas.

En Samara, los restos de un dron derribado cayeron junto a un hospital materno, dañando los ventanales de la institución médica, escribió en MAZ el gobernador de la región Viacheslav Fedorischev.

"No hay víctimas", aseveró, al señalar que los pacientes del hospital fueron evacuados a otros centros médicos.

El Ministerio de Defensa ruso reportó en Telegram el derribo de 258 drones ucranianos de ala fija en 17 regiones rusas y los mares Negro y Azov.EFE