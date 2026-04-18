Agencias

Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE.UU.

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Teherán, 18 abr (EFE).- Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura y en respuesta al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra los puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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