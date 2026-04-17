Una docena de países han prometido medios militares para desbloquear Ormuz, según Starmer

París, 17 abr (EFE).- "Una docena de países" han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz, anunció este viernes el primer ministro británico, Keir Starmer.

Starmer, que compareció ante la prensa en París junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al término de una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países, indicó que la semana próxima en Londres se celebrará "una conferencia de planificación militar".

El jefe del Ejecutivo británico explicó que la misión estará encabezada por el Reino Unido y Francia, que será estrictamente defensiva y que se desarrollará "en el marco de un alto el fuego" que debe consolidarse entre Estados Unidos e Irán. EFE

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