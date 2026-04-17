Miles de personas protestan en Lisboa contra reforma laboral, estancada en negociaciones

Lisboa, 17 abr (EFE).- Miles de personas se manifestaron este viernes por las calles de Lisboa en contra de la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de centroderecha de Portugal y que actualmente está estancada en las negociaciones con sindicatos y la patronal.

"El costo de vida aumenta, el pueblo no aguanta", "El Gobierno es amigo de los patrones" y "No vamos a desistir, la reforma va a caer" fueron algunos de los cánticos más repetidos en la marcha, que comenzó en la plaza Duque de Saldanha y avanzó hasta el Parlamento por algunas de las vías principales de la capital portuguesa.

La manifestación fue convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), sindicato que no ha estado presente en las últimas reuniones con el Gobierno, y acudieron trabajadores de sectores como el sanitario, trabajo social y profesores, entre otros.

"Nos va a complicar mucho la vida, especialmente a los que estamos intentando conseguir una vivienda, un empleo estable, formando una familia (...) es un ataque directo a la vida de los trabajadores, con imposiciones horribles como, por ejemplo, que un joven trabajador pueda pasar toda su vida en el trabajo sin llegar a ser fijo", lamentó a EFE Ana Luisa, una joven profesora, durante la manifestación.

Además, lamentó que la CGTP-IN no ha estado presente en las últimas rondas de negociaciones y criticó que el Gobierno "no quiere escuchar la voz de los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores".

Otro de asistentes a la marcha fue Carlos Santos, un extrabajador de Mercadona que acudió disfrazado junto a otros manifestantes para parodiar a los "patrones", agradeciendo "los regalos que el Gobierno les está dando" con la reforma, que para la clase trabajadora será un "retroceso".

La última reunión entre el Gobierno, sindicatos y patronal tuvo lugar este jueves y de nuevo no se logró llegar a un acuerdo, aunque el Ejecutivo se mostró optimista de que existen "las condiciones" de lograrlo.

El Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, presentó por primera vez su propuesta de reforma laboral el pasado 24 de julio.

Según los representantes de los trabajadores, este proyecto desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

El pasado 11 de diciembre, Portugal fue escenario de una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo y desde que comenzó el año han sido varias las manifestaciones convocadas por diferentes sindicatos con el mismo propósito. EFE

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