TCL alcanza las 100 millones de unidades de aire acondicionado e inaugura una nueva fábrica inteligente en China

PR Newswire

BARCELONA, Spain, 17 de abril de 2026

BARCELONA, Spain, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en televisores Mini LED y Patrocinador Oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha anunciado el lanzamiento oficial de su nueva fábrica inteligente de aires acondicionados en Guangzhou, China. El evento ha coincidido con la fabricación de la unidad número 100 millones desde 2021, un hito que refleja el compromiso de TCL con la innovación y su crecimiento en el mercado global.

Fabricación avanzada y operaciones sostenibles

La nueva fábrica inteligente de Guangzhou, que representa una inversión total de 290,42 millones de USD, tiene una capacidad de producción anual de 8 millones de unidades y puede fabricar un aire acondicionado cada siete segundos.

El parque fabril ocupa más de 122 hectáreas y alberga tres fábricas que operan de forma continua las 24 horas del día sin intervención humana ("lights-out"), además de 15 laboratorios avanzados y 10 líneas de producción inteligentes.

En el centro de estas instalaciones se encuentra un centro de supercomputación con inteligencia artificial que coordina más de 2.000 agentes de IA y una amplia red de robots industriales. Este sistema permite automatizar completamente la producción de los componentes principales.

Entre las instalaciones, destaca una línea de producción de intercambiadores de calor de ultra alta precisión, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar los procesos y ha logrado mejorar la eficiencia operativa en un 41,7%.

En consonancia con el compromiso de TCL con la sostenibilidad, la instalación es un parque industrial de baja emisión de carbono. Cuenta con 50.000 metros cuadrados de paneles solares y un sistema de gestión energética impulsado por IA, lo que da como resultado un proceso de producción con residuos y emisiones prácticamente nulos.

"Producir 100 millones de unidades es un logro histórico que refleja la confianza de los clientes en todo el mundo", afirmó Du Juan, CEO de TCL Industries Holdings Co., Ltd. "Mediante el uso de la IA y la tecnología inteligente, seguimos comprometidos en mejorar la calidad de vida de los consumidores, contribuyendo al mismo tiempo a un futuro más sostenible a través de soluciones de ahorro energético y diseño respetuoso con el medio ambiente."

Redefiniendo el confort del hogar con el aire acondicionado impulsado por IA

El aire acondicionado insignia de TCL, el Smart Wing AI Healthy, utiliza la última tecnología de IA para establecer un nuevo estándar en el hogar. Integrando 11 tecnologías innovadoras, mejora el sueño, purifica el aire y crea un entorno de vida más saludable.

Su tecnología de sueño con IA utiliza radar de ondas milimétricas para detectar el estado de sueño del usuario y personalizar automáticamente una curva de temperatura dinámica durante el descanso, resolviendo problemas como la dificultad para conciliar el sueño o despertarse por cambios de temperatura. La función de confort con IA proporciona una brisa suave que no molesta al durmiente, mientras que la tecnología de aire fresco con IA mejora los niveles de oxígeno y la humedad, previniendo problemas como la sequedad bucal. Este enfoque integral eleva la experiencia del usuario del simple enfriamiento pasivo al bienestar proactivo e inteligente.

TCL ocupa actualmente el tercer puesto en volumen de ventas de aires acondicionados a nivel mundial, con productos disponibles en más de 160 países y regiones. A través de su extensa red de 40 bases de fabricación, TCL invierte en economías locales, crea oportunidades de empleo y fomenta el desarrollo de las industrias locales.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951963/image_913974_19974151.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2748692/Picture1__1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/tcl-alcanza-las-100-millones-de-unidades-de-aire-acondicionado-e-inaugura-una-nueva-fabrica-inteligente-en-china-302745906.html

FUENTE TCL