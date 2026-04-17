Sumar reclama implantar la jornada de 35 horas semanales para toda la plantilla de Correos

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama implantar en Correos "de manera inmediata y homogénea" la jornada laboral de 35 horas semanales para toda la plantilla.

El grupo ha llevado esta propuesta a la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública publicara una resolución que dicta las instrucciones pertinentes para implantar la jornada de 35 horas para el personal al servicio de la Administración General del Estado.

Sin embargo, Sumar denuncia que la empresa pública no ha llevado a cabo todavía esta reducción de la jornada, que "ya es efectiva" en otras empresas estatales, por lo que pide ejecutar cuanto antes la medida.

Además de hacer esa petición, la proposición no de ley denuncia los problemas de temporalidad y parcialidad no deseada en la empresa. En concreto, apunta que los sindicatos vienen alertando del abuso de temporalidad estructural en la empresa, con un porcentaje que ronda el 25% y afecta a más de 30.000 trabajadores eventuales, de los cuales unos 4.500 acumulan décadas de servicio en una situación que "presenta indicios de fraude de ley" y que han denunciado los sindicatos.

5.000 EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL

Asimismo, Sumar alerta de un exceso de parcialidad no deseada en la compañía, con más de 5.000 empleados trabajando a tiempo parcial. Esto ocurre, apunta la iniciativa, mientras la empresa solicita a sus empleados a unas 250.000 horas complementarias --que se aplican a contratos parciales-- y otras 250.000 horas extraordinarias --que se aplican a jornadas de cuarenta horas--.

Por ello, el grupo insta a lanzar ofertas de empleo público suficientes en Correos para reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%, que es el objetivo marcado para las administraciones públicas en la ley de 2021 sobre reducción de la temporalidad en el empleo público.

La iniciativa, recogida por Europa Press, también emplaza a eliminar la parcialidad no deseada cumpliendo con lo acordado con los sindicatos convirtiendo de forma progresiva los contratos a tiempo parcial estructurales en contratos a tiempo completo.

ASEGURAR LA TASA DE REPOSICIÓN A LAS NUEVAS FUNCIONES

Además de la prestación del servicio público postal, la empresa asumió nuevas líneas de negocio al ser considerada, mediante una reforma legislativa en 2025 prestataria de Servicios de Interés Económico General, tales como trámites administrativos, servicios financieros básicos, atención en emergencias y la ventanilla única para la administración, especialmente en el ámbito rural.

Por ello, los plurinacionales quieren asegurar la tasa de reposición y las plazas de estabilización suficientes implementadas a través de las ofertas de empleo correspondientes, así como garantizar la cobertura de las necesidades estructurales de plantilla teniendo en cuenta estos nuevos servicios.

Por otro lado, Sumar propone que cualquier proceso de salidas derivado del plan de rejuvenecimiento de la empresa esté condicionado a la aprobación simultánea de las correspondientes ofertas de empleo público que aseguren la reposición efectiva de las plazas estructurales necesarias.

Por último, el grupo insta a presentar un informe anual de seguimiento ante el Congreso sobre la evolución del empleo en Correos y vincular la financiación pública (SPU y SIEG) al cumplimiento efectivo de estos compromisos sociales y laborales, incluyendo indicadores concretos de temporalidad, parcialidad y evolución de la plantilla