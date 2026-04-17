Cada vez más rusos dan importancia al dominio del chino

Moscú, 17 abr (EFE).- En Rusia crece el número de personas que da importancia al conocimiento del chino para una carrera profesional exitosa, según una encuesta de Superjob, un portal para la búsqueda de empleos, publicada este viernes.

Así, hoy día lo cree el 11 % de los encuestados, frente al 5 % que lo hacía en 2021, indica la agencia Interfax.

En cuanto a las edades, le dan más importancia al chino los rusos mayores de 45 años.

A la vez, un 60 % cree que para el éxito profesional hay que dominar el inglés.

El francés y el alemán los importantes solo el 1 % de los rusos, mientras un 2% da preferencia a otros idiomas extranjeros.

El mayor interés por el chino coincide con el distanciamiento entre Rusia y Occidente y el estrechamiento de lazos entre Moscú y Pekín, que también se ha notado en los intercambios comerciales y turísticos.EFE