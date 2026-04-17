El jefe de DDHH de la ONU pide aplicar "de buena fe" el alto el fuego en Líbano

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes que las partes apliquen "de buena fe" el acuerdo de alto el fuego de diez días alcanzado en Líbano y ha insistido en la necesidad de "centrarse" en lograr "una solución política duradera" para poner fin al conflicto.

"Insto a todas las partes a garantizar la aplicación total e inmediata, de buena fe, del alto el fuego entre Líbano e Israel", ha dicho Turk, según un mensaje publicado por su oficina a través de redes sociales.

"Los significativos esfuerzos deben ahora centrarse en una solución política duradera que aborde las causas subyacentes del conflicto y garantice la protección a largo plazo en todos los frentes para los civiles, que han soportado el peso de semanas de violencia incesante, destrucción y desplazamiento", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.