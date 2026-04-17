Secuestran a cuatro personas en el departamento colombiano del Valle del Cauca

Bogotá, 16 abr (EFE).- Hombres armados secuestraron este jueves a cuatro personas en un caserío del municipio colombiano de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

La Alcaldía de Jamundí señaló en un comunicado que pudo "determinar que las cuatro personas que se llevaron hombres armados" en el caserío de Villa Paz son "jóvenes mayores de 18 años", pese a que en un principio se informó que eran adolescentes de entre 15 y 17 años.

"No hay, de acuerdo con la verificación que se hizo mediante cotejo de identidades, menores de edad. Se activó la ruta de atención con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Ejército, Policía y Gobierno local a través de sus diferentes dependencias", agregó la información.

Igualmente, la Alcaldía señaló que "grupos élite" de la Policía y el Ejército realizan "labores de búsqueda" para dar con el paradero de estas cuatro personas.

En Jamundí, municipio aledaño a Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, opera el grupo Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC que está liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

Una fuente de la Alcaldía de Jamundí aseguró a EFE que los hombres armados pintaron grafitis con el mensaje FARC JM en Villa Paz y se fueron, tras lo cual el pueblo parece desolado y las autoridades recomendaron a sus habitantes no salir de sus casas.

En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE