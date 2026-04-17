Redondo explorará con Brasil, México, Colombia y Uruguay una "gran alianza feminista" internacional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que explorará con algunos socios de España como Brasil, México, Colombia o Uruguay la posibilidad de crear una "gran alianza feminista" a nivel internacional.

En su intervención este viernes en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se ha referido a la renovación en 2025 del Pacto de Estado contra la violencia de género, ha dicho que tienen que desplegar con respuestas nacionales, y que lo quieren complementar con este tipo de alianzas internacionales.

"Este es el momento del internacionalismo y de generar esas alianzas potentes que nos permitan mirar al futuro sin desesperanza", y ha defendido que el feminismo esté en la agenda pública y la agenda del Gobierno, pero también en la agenda internacional.

MUTACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Redondo ha llamado a combatir las violencias machistas, a incorporar a los hombres en esta misión y a "conquistar sus corazones", y ha señalado la mutación de la violencia machista en otras formas, como las violencias digitales.

Ha afirmado que las violencias que las mujeres sufren en las redes sociales y en Internet son "durísimas", muy peligrosas y amplias, y ha alertado de que tienen una incidencia fundamental en los jóvenes, que no creen en la igualdad porque se están fijando en la pornografía y asumen, de esta forma ha dicho, la violencia de género para relacionarse.

También ha hecho referencia a la violencia económica, y a la vicaria, que cree que debe ser estudiada particularmente y se deben dar respuestas específicas, y ha destacado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria: "Seremos probablemente el primer país que lo traslade a una ley especial".