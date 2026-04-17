Agencias

Principales titulares de los periódicos para el sábado 18 de abril

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Irán anuncia que reabre Ormuz pero Trump mantiene el bloqueo"

-- ""Habrá una rebelión si EE UU no replantea su relación con Latinoamérica""

EL MUNDO

-- "El PP rebaja el pacto con Vox: "La partida de nacimiento no determinará las ayudas""

-- "Los invitados de Sánchez agravian a María Corina"

ABC

-- "Volver al Líbano arrasado con la esperanza puesta en Ormuz"

-- "PP y Vox arropan a María Corina ante la indiferencia de Sánchez"

LA VANGUARDIA

-- "Irán dejará circular por Ormuz mientras dure el alto el fuego en Líbano"

-- "Lula y Sánchez llaman a defender la democracia"

EL PERIÓDICO

-- "Competencia reparte culpas del apagón entre REE y las eléctricas"

-- "Alianza anti-Trump"

LA RAZÓN

-- "Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz"

-- "Macron y Starmer impulsan una misión para asegurar Ormuz tras la tregua"

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