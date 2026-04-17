Obiang inicia una visita a EEUU para profundizar lazos económicos y tratar temas migratorios

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ha iniciado una visita oficial a Estados Unidos para abordar las relaciones bilaterales y buscar vías para profundizar los lazos económicos entre ambos países, que encabeza desde hace más de 40 años, tras encabezar un golpe de Estado contra su tío, Francisco Macías, en 1979.

Obiang ha mantenido una reunión en Washington con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, con quien ha abordado temas relacionados con el comercio y la seguridad, según ha desvelado el viceportavoz del Departamento, Tommy Pigott.

"Los dos líderes analizaron las oportunidades para profundizar la cooperación comercial bilateral y fortalecer las alianzas en materia de seguridad fronteriza y marítima", ha señalado en un comunicado publicado tras la reunión en la capital estadounidense.

Así, ha recalcado que Landau "reconoció la existencia de crecientes oportunidades para la inversión por parte del sector privado estadounidense, incluidos los importantes acuerdos alcanzados recientemente con compañías petroleras estadounidenses".

La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial ha destacado que el encuentro ha permitido "repasar el estado de las relaciones bilaterales" y abordar "cuestiones de interés común orientadas a fortalecer la cooperación entre ambas naciones", entre ellos la política migratoria.

En este sentido, ha destacado que el encuentro entre Obiang y Landau sobre este último punto estuvo marcado por un clima "constructivo", antes de apuntar que espera que esto permita a los ciudadanos ecuatoguineanos "retomar la gestión regular de visados a Estados Unidos sin más restricciones".

La oficina ha manifestado además que, en lo relativo a la seguridad, Obiang destacó la importancia estratégica del golfo de Guinea como "una zona prioritaria para la estabilidad regional y la protección de los intereses internacionales", por lo que ha abogado por "intensificar los mecanismos de colaboración en esta materia".

Por último, ha reseñado que esta reunión con Landau se enmarca en una "intensa agenda de trabajo" del presidente ecuatoguineano en el marco de su visita a Estados Unidos, "centrada en consolidar los lazos diplomáticos y abrir nuevas vías de entendimiento y colaboración".