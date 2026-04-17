Nueva defensora promete sumarse a programa de Delcy Rodríguez para el diálogo en Venezuela

Caracas, 17 abr (EFE).- La nueva defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, aseguró este viernes que su institución trabajará por la defensa de los derechos humanos y en conjunto con el Programa para la Convivencia y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para dialogar con varios sectores del país y buscar la paz en "todas sus dimensiones".

"La Defensoría asumirá la defensa de los derechos humanos en todas las vulnerabilidades. No se trata de un tema", declaró González Lobato a la prensa desde la sede de su institución, en Caracas, luego de reunirse con representantes del Programa para la Convivencia y la Paz, aunque no dio mayores detalles sobre lo conversado.

La funcionaria afirmó que la Defensoría del Pueblo tiene la "mayor intención" de entender la "realidad del país" y prometió "unir esfuerzos" para ser "efectivos en las respuestas y acciones".

"Queremos enviar un mensaje, es un mensaje de coordinación interinstitucional para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos y venezolanas", apuntó la defensora, quien fue designada por el Parlamento, controlado por el chavismo, la semana pasada.

En este contexto, abogó por construir confianza y disminuir la conflictividad en Venezuela, aunque no desarrolló a profundidad este planteamiento.

"Todos tienen derecho a expresar su desacuerdo, a manifestarse, pero tiene que haber orden, tiene que haber reglas para que no haya ningún motivo de que el conflicto escale. Es decir, la paz se logra si realmente hay normas de convivencia", subrayó.

A su lado, el coordinador del programa para la convivencia, Ernesto Villegas, dijo haber coincidido con la defensora en que "no se trata de ignorar ni acabar con una varita mágica con los conflictos, sino canalizarlos".

"Nosotros nos ponemos a la orden. Les hemos entregado una información sobre los asuntos que personas interesadas, como familiares privados de libertad, nos han confiado", dijo Villegas sin dar más detalles.

"Hemos acordado, además, establecer un enlace permanente entre esta institución y el programa para trabajar en conjunto", añadió.

El pasado jueves, la defensora del pueblo se comprometió a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos, así como visitar las cárceles del país, tras recibir a representantes gremiales que protestaron el lunes frente a su institución.

En una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a "revisar las demandas" presentadas por los sindicalistas y también a "organizar visitas de inspección" en las cárceles para "verificar las condiciones de reclusión".

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia consideró el jueves que las recientes designaciones del fiscal general Larry Devoe, también la semana pasada, y de la defensora del pueblo nacen con un "vicio de origen que debilita la confianza en ambas instituciones". EFE

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