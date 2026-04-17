Uribe denuncia un posible "intento de magnicidio" del ELN contra candidata colombiana

Bogotá, 17 abr (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) denunció este viernes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene un plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático.

"Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito (...) y Antonio García (dos de los principales jefes de la guerrilla) son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia", expresó Uribe en X.

La denuncia se conoció horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene "datos reales" sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el mandatario.

Cepeda lidera la intención de voto de todas las encuestas para las elecciones del próximo 31 de mayo, seguido del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Valencia.

Según Uribe, los jefes del ELN "dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta".

Durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

"La (política de) paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma", añadió Uribe.

Por otra parte, la senadora Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", mientras que De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales. EFE