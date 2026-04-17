Mutua avisa del posible impacto en los márgenes del sector asegurador si se alarga la guerra de Irán

El presidente del grupo Mutua, Ignacio Garralda, ha avisado de la presión que se podría producir sobre los márgenes del sector asegurador en caso de que se alarguen los conflictos en Oriente Próximo, especialmente el que enfrenta Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Ahora que la inflación parecía atenuada, una prolongación del conflicto (...) y un incremento significativo de la inflación podría llevar consigo una nueva presión sobre los márgenes de las entidades aseguradoras", ha afirmado Garralda durante su intervención en la junta general de mutualistas que se ha celebrado este viernes.

El presidente del grupo ha explicado que las expectativas de crecimiento están "muy condicionadas" por la duración y la intensidad del conflicto, así como sus consecuencias, entre las que cuenta un 'shock' energético y un posible alza de precios.

"Esta circunstancia seguirá elevando la inflación, erosionando el crecimiento y provocando tensiones financieras en Europa. ¿En qué grado? Pues ello dependerá, como antes les decía, de lo que dure la guerra contra Irán, y no parece que, a día de hoy, su final sea inminente", ha afirmado.

De hecho, ha indicado que, si se alarga mucho la resolución, existe el riesgo de que sigan escalando los precios, el PIB "apenas crezca" o que en algún trimestre la economía europea se contraiga. "No es descartable", ha recalcado.

En todo caso, pese a este escenario, Garralda ha destacado las fortalezas de Mutua, que pudo en 2025 mantener congeladas las tarifas de la cartera de autos a más del 30% de la cartera. "Nuestra intención es extender este año la política de congelación de nuestras tarifas a más del 40% de nuestra cartera de autos", ha avanzado el presidente.

CONTENCIÓN DE PRECIOS

Esta política de contención de precios se debe, según Garralda, tanto a la aportación que hacen otros negocios, como a la contención de costes gracias a la digitalización.

"Más que aumentar las tarifas, en Mutua preferimos hacer énfasis en el control de los gastos, en aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, y en mantener una relación equilibrada con nuestros proveedores", ha dicho durante la junta general.

A futuro, ha adelantado de Mutua seguirá apostando por la diversificación y explorando vías de crecimiento inorgánico. "Nuestra intención es seguir analizando oportunidades de crecimiento en otros negocios afines a nuestra actividad. Y lo haremos sin que las variaciones del ciclo económico condicionen nuestra actuación", ha expuesto.

Este año es el último contemplado en el actual plan estratégico de Mutua. Garralda ha anticipado que para el próximo plan, que cubrirá el periodo 2027-2029, la inteligencia artificial (IA) será una de las palancas. "Estamos ante un cambio estructural que va a redefinir de forma profunda nuestra sociedad, algo que en el futuro se verá seguramente con mayor claridad", ha afirmado en referencia a esta nueva tecnología.

MAXIMIZAR EL USO DE LA IA

Todas las áreas de Mutua están maximizando el uso de la IA. Actualmente, casi 1.000 empleados cuentan con licencias de uso para herramientas de IA y ya se han explorado unos 150 casos de uso. Entre 2025 y 2026, Garralda ha explicado que Mutua ha destinado más de 80 millones de euros a incorporar tecnología, desarrollar talento y poner en marcha nuevos procesos, tanto de IA como de gestión de datos.

"Impulsaremos la aplicación de la IA a todos aquellos ámbitos de la empresa en que nos aporte valor, siempre bajo la premisa de asegurar el cumplimiento de la normativa existente y garantizar su uso responsable y seguro", ha remachado Garralda.