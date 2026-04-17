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Muere un palestino en un ataque de Israel contra una planta de desalinización en Gaza

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Al menos un palestino ha muerto este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra una planta de desalinización en la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en la Franja desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, un dron irsaelí ha atacado la instalación, situada en el barrio de Shujaia, dejando un muerto y dos heridos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el jueves en su último balance a más de 765 los muertos desde el inicio del alto el fuego. Asimismo, cifraron en cerca de 72.350 los muertos a causa de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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