Coachella abre espacio a experiencias sin pantallas en respuesta a la fatiga digital

Mónica Rubalcava

Indio (EE.UU.), 17 de abr (EFE).- En el Festival de Coachella, donde cada atuendo parece diseñado para Instagram antes que para el desierto, una de las propuestas de esta edición va en dirección contraria: reducir el uso del móvil y recuperar una experiencia más analógica dentro de uno de los eventos más populares en redes sociales.

En medio de activaciones pensadas para viralizar contenidos en la cita, que este fin de semana continúa su programación, algunas marcas han apostado por talleres manuales, experiencias sensoriales y actividades sin pantallas como respuesta a la creciente saturación digital.

"Estamos empezando a ver que la gente está realmente cansada de las redes sociales y empieza a darse cuenta de cuánto de sus vidas han sacrificado deslizando el dedo", dice Sara Pollack, vicepresidenta y responsable global de marketing de consumo de Pinterest, en entrevista con EFE.

Esta fatiga impulsó a los creativos del buscador digital de imágenes a cambiar la dinámica tradicional que las marcas realizan en el encuentro, encabezado este año por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Pinterest creó una instalación en la que, para acceder, es necesario desconectarse de la virtualidad y dejar a un lado los móviles para participar en actividades manuales como la creación de pulseras y dijes o un espacio de maquillaje creativo, en una apuesta por la experiencia presencial.

"Hagamos que la gente guarde sus teléfonos y realmente esté en el momento y encuentre verdadera inspiración", dice Pollak sobre las intenciones de la plataforma, convertida en un espacio clave de referencia para la creación de atuendos para el festival.

La activación permite que los asistentes se tomen una foto que se imprimirá y después será enviada por correo físico a la dirección a la que quieran hacerla llegar.

Según la empresa, la iniciativa responde a un aumento en búsquedas, especialmente entre la generación Z, sobre el "analog aesthetic" (estética análoga), con referencias a cámaras de rollo, teléfonos fijos y ediciones pasadas de Coachella, como 2016.

La viralidad del festival ha alimentado, sin embargo, críticas sobre su creciente superficialidad, en un evento donde la música compite con la imagen y donde la experiencia parece estar cada vez más condicionada por su potencial de ser compartida en redes sociales.

Sin embargo, varios asistentes desmienten que la motivación principal para acudir sea únicamente la atención que esta genera en redes.

"He venido desde 2014, vengo por diversión. La gente claramente viene aquí por la música si no, sería solamente un evento de influencers, pero creo que los 'outfits' son una parte de eso", dice a EFE la modelo brasileña Gizele Oliveira, a quien le emocionó ver a Justin Bieber y a la agrupación Katseye durante el primer fin de semana.

Asimismo, la creadora de contenido Luisa Piu asegura a EFE que no hay nada de malo en cualquiera que sea la razón por la que alguien decida ir.

"Estoy aquí principalmente por la música, porque ya me dedico a la moda todos los días. Creo que la belleza de Coachella es que puedes estar aquí por tus razones personales", añade.

El Festival de Coachella culminará el domingo su edición 2026, en la que también actuarán el DJ italiano Anyma, The Strokes y Sombr, entre otros. EFE