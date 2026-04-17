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La Unión Europea ha reducido un 40 % sus emisiones de gases contaminantes desde 1990

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Copenhague, 17 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) ha reducido sus emisiones de gases invernadero un 40 % respecto a 1990, informó este viernes la Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA), que registró una caída del 3 % entre 2023 y 2024.

El recorte estuvo impulsado por un aumento de las energías renovables, el uso de menos combustibles fósiles, la mejora de la eficiencia energética y cambios económicos estructurales, según un análisis de la AEMA, cuyas cifras coinciden con datos oficiales de la UE enviados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Las mayores reducciones provienen de la producción de electricidad y energía térmica -con una caída del 58 % en los últimos 36 años-, la combustión residencial, la metalurgia y los sectores de la manufactura y la construcción.

El análisis de la AEMA, organismo con sede en Copenhague, resalta el crecimiento sustancial del porcentaje de las renovables en la generación de electricidad y energía térmica y que el dióxido de carbono (CO2) por unidad de energía fósil producida ha caído.

Los recortes en el sector residencial obedecen a una mejora del aislamiento y de la eficiencia, así como a inviernos más cálidos, que han hecho bajar la demanda de calefacción.

La AEMA destaca también el papel de las políticas impulsadas por los estados miembros y por la UE, en especial las medidas medioambientales, agrícolas, climáticas y energéticas, como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE).

En el plano negativo, el análisis menciona el aumento de las emisiones del transporte rodado a pesar de vehículos más eficientes y eléctricos, entre otros motivos, por el aumento de la demanda de transporte.

Las emisiones de hidrofluorocarburos procedentes de la refrigeración y el aire condicionado crecieron entre 1990 y 2014, pero han caído en la última década.

Las reducciones netas de dióxido de carbono atribuidas a los bosques se han debilitado por el envejecimiento de éstos, el aumento de las cosechas y el impacto climático, señaló la AEMA.

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