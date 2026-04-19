Merz defiende el acuerdo UE-Mercosur como una "señal" del orden internacional con reglas

Hannover (Alemania), 19 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo al acudir a la inauguración de la Feria de Hannover, en la que Brasil ejerce de "país invitado", que el acuerdo UE-Mercosur es "una señal" de que europeos y sudamericanos creen en el orden internacional basado en reglas.

A la espera de que el próximo 1 de mayo entre en vigor provisionalmente ese acuerdo, según Merz, la Feria de Hannover sirve para mandar "una señal" de que Sudamérica y Europa se quieren "mantener unidos", que quieren "un orden internacional económico basado en reglas" y "una cooperación con pocos -y mejor sin- aranceles".

"Tras más de veinticinco años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores", abundó Merz en alusión al acuerdo UE-Mercosur.

En este sentido, Merz destacó que "es una buena señal" que nos se vean en Hannover con Brasil, en la mayor feria industrial del mundo.

A la cita, que se desarrolla desde este domingo hasta el próximo viernes, se la considera la mayor feria industrial del planeta y se espera que este año la visiten unas 123.000 personas, según datos de la organización del evento.

Brasil es el "país invitado" en la 79ª edición de la feria, un honor que no recibía la gran economía sudamericana desde 1980.

Ese año, el país del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibido este domingo en Hannover, también tuvo el estatus de "país invitado".

Esa es una condición que atribuye al país sudamericano también en esta edición una posición destacada entre los más de 150 países representados a través de 3.000 expositores en la ciudad del norte alemán.

Para Alemania, que tiene desde 2008 un "partenariado estratégico" con Brasil, la visita de dos días de Lula en Hannover es una oportunidad para estrechar vínculos con un país rico en recursos y con el que Berlín tiene una amplia red de vínculos políticos y, sobre todo, económicos.

Para Berlín, Brasil es el socio comercial más importante en Sudamérica, y el país centroeuropeo es el principal proveedor de la economía brasileña dentro de la Unión Europea.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros (unos 17.000 millones de dólares al cambio actual) en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

Hannover (Alemania), 19 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido este domingo con honores militares en el Palacio de Herrenhausen, en la ciudad de Hannover, en el centro de Alemania, por el canciller germano, Friedrich Merz, en el inicio de una visita de dos días con notable trasfondo económico.

Tras la recepción, está previsto que Merz y Lula tengan un encuentro en una exclusiva sala de reuniones situada en el tejado del palacio neobarroco con vistas a los jardines de Herrenhausen.

En ese encuentro bilateral, Lula y Merz podrán tomar el pulso de la relación germano-brasileña, compuesta especialmente por unos nutridos vínculos económicos que ambos líderes quieren fortalecer.

En su visita a Alemania, el mandatario brasileño y su delegación mantendrán el lunes consultas con el Gobierno de Alemania, una oportunidad para ambos Ejecutivos de profundizar una relación que en Berlín llaman "partenariado estratégico".

Para esas consultas hay convocados quince ministros, siete del Gobierno brasileño y ocho del Ejecutivo germano.

El Gobierno alemán ha indicado que entre los temas que se abordarán en las consultas figuran el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que entrará en vigor provisionalmente a partir del próximo 1 de mayo, las materias primas, la cooperación en defensa, la digitalización y la innovación.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

La visita del mandatario de Brasil a Hannover responde a la invitación que hizo Merz a Lula a finales de noviembre, durante la COP30 que acogió la ciudad brasileña de Belém.

Entonces, el canciller invitó al jefe de Estado de la mayor potencia económica de Latinoamérica a que visitara, junto a él, la Feria de Hannover, considerada una de las mayores muestras industriales del mundo.

En la edición de este año de este evento industrial internacional, la número 79, hay representados más de 150 países a través de 3.000 expositores.

Brasil es el país invitado, un honor en virtud del cual el país de Lula ocupará unos 2.700 metros cuadrados del recinto ferial, en el que estará presente a través de 300 empresas brasileñas y unos 140 estands.

Tras la recepción y la reunión del Palacio de Herrenhausen, Merz y Lula se dirigen a la feria para visitar sus instalaciones.

Ambos líderes también tienen previsto este domingo cerrar la jornada con una cena de trabajo con representantes del mundo empresarial a su vuelta al palacio de Hannover desde la feria industrial.