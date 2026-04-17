La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,19 %

Buenos Aires, 17 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 1,19 %, hasta las 2.889.185,31 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 1,39 %, a 118.510.405 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Ecogas Inversiones (-3,4 %), Transportadora de Gas del Sur (-2,63 %) e YPF (-2,6 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Loma Negra (+1,4 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+1 %) y Banco Macro (+0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subas promedio del 0,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina aumentó un punto básico, para quedar en 519.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió a 1.390 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista aumentó a 1.364 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó a 1.410 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) incrementó un 0,6 %, a 1.462,24 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) incrementó un 0,4 %, a 1.412,53 pesos por unidad. EFE