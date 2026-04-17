Jefe de jurado electoral de Perú admite "serias irregularidades" en los comicios

Lima, 17 abr (EFE).- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, admitió este viernes que "existieron serias irregularidades" durante la organización de las elecciones generales que se celebraron el domingo y el lunes pasado en el país andino, que han llevado a candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar un fraude sin presentar pruebas contundentes.

"Fue una situación gravísima", declaró Burneo a periodistas tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las razones por las que se reportaron retrasos y falta de material electoral, sobre todo en Lima, durante los comicios que organizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). EFE