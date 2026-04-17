Agencias

Ucrania vuelve a atacar con drones la región de Leningrado

Guardar

Moscú, 17 abr (EFE).- Ucrania volvió a atacar con drones la región de Leningrado, donde en ocasiones anteriores causaron graves daños a la infraestructura portuaria y logística rusa vinculada a la exportación de crudo, según denunció hoy su gobernador local, Alexandr Drozdenko.

"El número de drones derribados en la región de Leningrado se incrementó a doce", informó en la red de mensajería rusa MAX.

Según Drozdenko, "en la localidad de Yermílovo del distrito de Víborg se desató un incendio en un almacén", sin ofrecer más datos de la infraestructura dañada.

En esta pequeña localidad está ubicada al norte del golfo de Finlandia, una zona donde radican numerosas empresas que ofrecen servicios a la infraestructura portuaria rusa.

El gobernador local añadió que un edificio de viviendas y un automóvil resultaron dañados debido a la caída de fragmentos de drones derribados en el distrito Lomonósov, sin que se reportasen víctimas.

Ante el peligro de drones el aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo se vio obligado a interrumpir paulatinamente sus operaciones, según informó la autoridad aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

Una fuente del aeropuerto informó a TASS que al menos diez aviones tuvieron que posponer su salida debido a la emergancia.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que durante la pasada noche fueron derribados 62 drones ucranianos de ala fija.

Además de la región de Leningrado, fueron atacadas las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Voronezh, Kursk, Nóvgorod y la anexionada península de Crimea.EFE

Últimas Noticias

El Parlamento de Honduras destituye en juicio político a cuatro funcionarios electorales

Infobae

JA Solar cierra acuerdo de 400 MW con Exel Solar para impulsar la energía solar en México

Infobae

Mª Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid, sin Maestre ni Maroto, antes del encuentro con venezolanos en Sol

Mª Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid, sin Maestre ni Maroto, antes del encuentro con venezolanos en Sol

Un juez de EEUU vuelve a frenar la construcción del salón de baile de Trump afeando una argumentación "hipócrita"

Un juez de EEUU vuelve a frenar la construcción del salón de baile de Trump afeando una argumentación "hipócrita"

Delcy Rodríguez anuncia un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra

Delcy Rodríguez anuncia un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra