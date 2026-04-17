Un juez de EEUU vuelve a frenar la construcción del salón de baile de Trump afeando una argumentación "hipócrita"

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este jueves una parada de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca pretendido por el presidente del país, Donald Trump, cuya Administración, alega el fallo, estaba tratando de eludir su fallo anterior bajo una argumentación "increíble, si no hipócrita".

El juez de distrito Richard Leon que había emitido previamente una orden que detenía el proyecto hasta que el Congreso diera su aprobación, a excepción de las "acciones estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de la Casa Blanca y sus terrenos", ha afeado a la Administración Trump su intención de seguir con la construcción alegando que la totalidad de la misma se encuentra dentro de la excepción de seguridad.

"¡Esa no es una interpretación razonable ni correcta de mi orden!", ha escrito entre exclamaciones el magistrado, que ha calificado la argumentación de la Casa Blanca de "increíble, si no hipócrita". "No puedo estar de acuerdo", ha agregado antes de subrayar que la seguridad nacional "no es un cheque en blanco para proceder con actividades ilegales".

La orden "no prohíbe la construcción subterránea, incluida la construcción subterránea de instalaciones de seguridad nacional, así como la construcción sobre el nivel del suelo --salvo la construcción del salón de baile propuesto sobre el nivel del suelo-- que sea estrictamente necesaria para cubrir, asegurar y proteger dichas instalaciones de seguridad nacional, siempre que esta construcción no limite el tamaño y la escala del salón de baile", ha indicado Leon.

Tras el fallo, Donald Trump no ha tardado en responder con hasta cuatro mensajes consecutivos en redes sociales en las que ha asegurado que el citado juez, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, "odia a Trump" y "se ha esforzado por socavar la seguridad nacional".

"Ningún futuro presidente, viviendo en la Casa Blanca sin este salón de baile, podrá sentirse seguro en eventos, futuras investiduras o cumbres mundiales", ha aseverado el mandatario, insistiendo en que "el salón de baile es de vital importancia para nuestra seguridad nacional, y ningún juez puede detener este proyecto histórico e imperativo desde el punto de vista militar".

Sin embargo, los mensajes de Trump contradicen lo expuesto por Richard Leon, que ha subrayado que "las medidas de seguridad previstas para el salón de baile aún tardarán meses, si no años, en implementarse, lo que contradice el argumento de los demandados de que la imposibilidad de implementarlas ahora supone un daño irreparable".